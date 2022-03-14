Benedict Cumberbatch: Sherlock'un bu kadar ikonik bir diziye dönüşeceğini tahmin etmemiştim

Sherlock dizisinin yıldızı Benedict Cumberbatch, dizinin bu kadar ikonik olacağını düşünmediğini söyledi.

2010-2017 yılları arasında 4 sezon yayımlanan Sherlock, büyük beğeni toplamıştı. Meşhur dedektife hayat veren Cumberbatch, dünya çapında üne kavuşmuştu. Arthur Conan Doyle'un meşhur karakterinin modern dünyaya uyarlandığı dizide pek çok değişiklik yapılmıştı.

Cumberbatch, iki gün önce yayımlanan röportajda "Sherlock'un bu kadar ikonik bir diziye dönüşeceğini tahmin etmiş miydiniz?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. Sherlock'un halihazırda ikonik bir kahraman olduğunu vurgulayan yıldız oyuncu, dizinin dikkat çekeceğini bildiğini ancak bu kadar büyük bir sükse yapacağını öngörmediğini belirtti.

Independent Türkçe'nin haberine göre 45 yaşındaki Cumberbatch, yapımda karakterin, orijinal Sherlock'a saygı duyularak 21. yüzyıl penceresinden yeniden ele alındığını ve Dr. Watson'a hayat veren Martin Freeman'la iyi bir kimya yakaladıklarını söyledi:

"Öte yandan hiçbirimiz dizinin bu kadar büyük bir başarı elde edeceğini tam olarak kestiremedik."

"Bana, 'Adın trend oldu' dediler"

Dizinin başlangıcıyla Twitter'ın ortaya çıkışının kesiştiğini hatırlatan Britanyalı aktör, "Bana, 'Adın trend oldu' dediler. Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyordum" diye konuştu.

Son bölümü 2017'de yayımlanan dizinin hayranları yıllardır yeni bir Sherlock bölümü bekliyor.

Cumberbatch, Mart 2021'de yaptığı açıklamada 5. sezonun bir gün mümkün olabileceğini ancak yakın zamanda gerçekleşebileceğinden şüphe duyduğunu ifade etmişti.