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BenDeniz'in müthiş değişimi!

10'uncu albümü ile iddialı bir dönüş yapan BenDeniz, değişen imajı ile daha seksi bir görünüme kavuştu.

14 Mayıs 2009 03:00

'Abajur Kız' Bendeniz, 11 şarkıdan oluşan 10'uncu albümü Olsun ile iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Son albümünde daha çok hareketli şarkılara ağırlık veren BenDeniz, baştan aşağı değişen imajı ile daha seksi bir görünüme kavuştu.

1994 yılında çıkış yaptığı BenDeniz albümü 'Abajur Kız' olarak anılmaya başlanan ve büyük bir başarı yakalayan Bendeniz, ses ve görüntüsüyle Sezen Aksu'ya olan benzerliğiyle de dikkat çekmeyi başarmıştı. Bir arkadaşının doğum günü partisi sırasında keşfedilen Bendeniz (Deniz Çelik), Garo Mafyan, Zeynep Talu, İskender Paydaş gibi ünlü müzisyenlerle birlikte çalıştı.

15 yıla sığdırdığı 9 albümün ardından baştan sona yenilediği imajı ve tarzıyla yeni bir çıkış yakalamak isteyen BenDEeniz, 11 şarkıdan oluşan 10'uncu albümü Olsun ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. BenDeniz albümün ilk klibini Cumadan Pazara adlı şarkıya çekecek...


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