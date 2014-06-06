Bolu'da öldürülen üniversiteli gencin katil zalısı: Güzel kızlardan nefret ediyorum

Bolu'da, üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Bigem Çubukçuoğlu'nu caddede yürürken boğazına sapladığı bıçakla öldüren kadın tutuklanarak cezaevine kondu. Bolu Defterdarlığı'nda memur olarak görev yapan zanlı Ayşe Kalkan'ın psikolojik tedavi gördüğü, girdiği bunalım sonucu genç kızı öldürdüğü belirlendi. Kalkan, savcılığa verdiği ifadesinde "3 kızı erkek arkadaşımın bana zarar vermek için gönderdiğini düşündüm. Erkek arkadaşımın Bolu’ya gelerek tüm güzel üniversiteli kızlarla birlikte olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden güzel kızlardan da nefret ediyorum" dedi.

Ayşe Kalkan'ın olaydan önce mesai arkadaşlarını telefonla arayarak, "Siz benden güzelsiniz" diyerek hakaretler ettiği; daha önce bir kadına "Uzun saçlı kadınlardan nefret ederim" diyerek saldırdığı, güzel ve uzun saçlı kadınlardan nefret ettiği ileri sürüldü.

Dün akşam Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana gelen olayda, kız arkadaşıyla birlikte caddede yürüyen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Resim Bölümü öğrencisi Bigem Çubukçuoğlu'nun önünü kesen bir kadın, üzerindeki ekmek bıçağını çıkartarak, genç kızın boğazına sapladı. Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bigem Çubukçuoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çubukçuoğlu'nun cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Psikolojik tedavi görüyor

Polis olayın ardından elindeki ekmek bıçağını atarak kaçan kadını yakalamak için çalışma başlattı. Polis, gece saat 01.30 sıralarında Ayşe Kalkan'ı olayın olduğu caddedeki evine giderek gözaltına aldı. Bolu Defterdarlığı'nda memur olarak görev yapan Ayşe Kalkan'ın bir süre önce eşinden boşandığı, psikolojik tedavi gördüğü belirlendi. Ayşe Kalkan ifadesinde öldürdüğü Bigem Çubukçuoğlu'nu tanımadığını söyledi.

Olaydan önce saldırdığı genç kız kaçtı

Ayşe Kalkan'ın, Bigem Çubukçuoğlu'nu öldürmeden önce aynı yerde genç bir kızın göğsüne vurduğu, daha sonra çantasından bıçağı çıkarmaya çalıştığı sırada genç kızın kaçtığı; sonrasında aynı yerden geçen Bigem Çubukçuoğlu'na "Çıldırttınız beni" diye bağırarak bıçakla saldırdığı iddia edildi.

Ayşe Kalkan'ın 7 Eylül 2013 günü yolda yürüyen bir kadına "Uzun saçlı kadınlardan nefret ederim" diye saldırarak saçlarını çektiği, özür dilemesi üzerine kadının davacı olmadığı öğrenildi. Ayşe Kalkan'ın olaydan önce bazı mesai arkadaşlarını arayarak, "Siz benden güzelsiniz" diyerek hakaretler ettiği, güzel ve uzun saçlı kadınlardan nefret ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

‘Güzel kadınlardan nefret ediyorum’

Adliyeye sevk edilen Ayşe Kalkan cinayeti itiraf ederken, 8 ay önce İstanbul’dan Bolu’ya atandığını anlatırken şöyle dedi:

"4 yıldır eşimden ayrı yaşıyorum. Bana çocuğumu göstermiyorlar. Bolu’ya geldiğimden bu yana da tek başıma yaşıyorum. Van’da bulunduğum 2005 yılında bir erkekle ilişkim vardı. Uzun süren ilişki sonunda ayrıldıktan sonra bana zarar vereceğini düşünerek paranoya kapıldım. Herkesten nefret etmeye başladım. O adamın bana zarar vermesinden korkuyordum. Bu yüzden çantamda sürekli bıçak taşımaya başladım. Cadde de yürürken tüm insanlar üzerime gelip bana zarar verecekmiş gibi geliyor."

Kalkan, öldürdüğü Bigem Çubukçuoğlu ile yanındaki kız arkadaşlarını Van’daki erkek arkadaşının sevgilileri olduğunu zannettiğini söyledi. Kalkan, ifadesinde şöyle devam etti:

"Üzerime doğru gelip bana zarar verecekler zannettim. 3 kızı erkek arkadaşımın bana zarar vermek için gönderdiğini düşündüm. Erkek arkadaşımın Bolu’ya gelerek tüm güzel üniversiteli kızlarla birlikte olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden güzel kızlardan da nefret ediyorum. Yoluma devam ederken karşılarıma çıkınca bana saldıracaklarını düşünerek onlara saldırdım. Çantamdan çıkardığım bıçağı genç kıza sapladım ama nerelerine sapladığımı hatırlamıyorum. Olaydan sonra çantamı alarak kaçarken telefonumu düşürdüm. Olaydaki kızı önceden tanımıyorum."

Tedavi olmak istiyorum

Hakim karşısında sürekli ağlayarak tedavi olmak istediğini söyleyen Kalkan, "Memuriyet hayatıma devam etmek istiyorum. Beni topluma kazandırın. Benim tedavi olmamı sağlayın. Hastaneye yatıp tedavi olmak istiyorum" dedi.

Ayşe Kalkan tutuklanarak Bolu T Tipi cezaevi’ne gönderildi.