"Bende Sare Hanım'a 'sus' diyecek cesaret nerede"

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bosna-Hersek ziyaretinde elinin bandaja alınması sonrası hakkında 'Duvara yumruk attı' iddiaları ile ilgili "O kadar kızmışım ki ben, siz beni tanıyorsunuz, duvarı yumruklamışım. Yetmemiş Sare Hanım'a 'Sen de sus' demişim. Ben Sare Hanım'a 'Sen de sus' diyeceğim? Hayır bir, ben bu nezaketle bunu yapmam. Bir de bende nerede o cesaret?" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, başbakanlığı süresince kendisini takip eden Başbakanlık muhabirleriyle Başbakanlık Basın Merkezi'nde bir araya geldi.

'O kadar kızmışım ki...'

Konya programının ardından elinin Bosna-Hersek'te bandaja alındığını anlatan Başbakan Davutoğlu, basında yer alan 'Duvara yumruk attı' haberlerini hatırlatarak, "Nasıl ağrıyor elim. Böyle bastırıldığında ağrıyor. Doktor dedi ki uçakta 'Buraya bant koyarsak atel vazifesi görür. Bir de fark edenler elinizi fazla sıkmaz' dedi. O kadar kızmışım ki ben, siz beni tanıyorsunuz, duvarı yumruklamışım. Yetmemiş Sare Hanım'a 'Sen de sus' demişim. Ben Sare Hanım'a 'Sen de sus' diyeceğim? Hayır bir, ben bu nezaketle bunu yapmam. Bir de ben de nerede o cesaret?" ifadelerini kullandı. Davutoğlu'nun bu sözleri güldürürken, eşi Sare Davutoğlu "Çok kötü profil çizdin" diye karşılık verdi.

Davutoğlu'ndan gazetecilere: Hiç kalbinizi kırdığım oldu mu?



Gazetecilere 'Hiç kalbinizi kırdığım oldu mu?' diye soran Davutoğlu, bir basın mensubundan 'Hatırlamıyoruz' yanıtını aldı. Bir gazetecinin 'Bizi izliyor muydunuz, kritik toplantılar da saçmalıyor muyduk?' diye sorması üzerine Başbakan Davutoğlu, "En fazla şaşırdığım o olurdu. Başdanışmanken de acil şununla görüşüyor diye televizyonlarda görüyorum, biz içeride çay içiyoruz gören de kriz oldu sanıyor. Bir şey tutturursanız yanımdakilerden hesap soruyorum. Bu bilgi nerden gitti diye" diye konuştu.

Ankara'da kiralık ev bakıyor

Başbakan Davutoğlu, oğlu Mehmet'in Bilkent'te okuduğunu söyleyerek, Ankara'da kiralık ev baktıklarını ve kütüphanedeki kitaplarını toplayarak, taşınmaya hazır olduklarını belirtti. Davutoğlu, ayrıca kızı Hacer Büke ile ilgili anılarını da anlatarak "Benim gönlümde oğlum Mehmet'in yeri çok farklı ve ayrı ancak; Allah herkese kız babası olmayı nasip etsin. Kız çocukları çok farklı" dedi.