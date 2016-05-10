"Davutoğlu, Bosna'da duvarı yumrukladığı için elini incitti" iddiası

Pelikan Dosyası'nın yankıları sürüyor. Erdoğan yanlıları sosyal medya üzerinden bir kez daha atağa geçti. Pelikan Bildirisi adıyla Twitter üzerinden açılan hesapta bu kez Davutoğlu ekibinin karşı atakla ‘bakanlıklardaki Gülen’e yakın bürokratlardan bakanları zora sokacak dokümanların istendiği’ öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun arasındaki krizi ortaya çıkaran ve Davutoğlu’nun görevden alınmasıyla sonuçlanan 'Pelikan Dosyası'na ilişkin Pelikan Bildirisi adıyla Twitter üzerinden açılan hesapta yeni iddialar ortaya atıldı. Davutoğlu'na yakın ekibin "bakanlıklardaki Fethullah Gülen’e yakın bürokratlardan bakanları zora sokacak dokümanların istendiği" öne sürüldü.

İlk hedefin Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen İçişleri Bakanı Efkan Ala olduğu iddia edilirken, olayın arkasında eski Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın olduğu ileri sürüldü. Hesapta ayrıca, Başbakan Davutoğlu’nun Bosna Hersek ziyaretinde dikkat çeken elinin bandajlı halinin sinirlenerek, duvara vurmasından kaynaklandığı da iddialar arasında. Başbakanlık kaynakları ise Davutoğlu’nun elinin bandajlı olmasını programı nedeniyle el sıkışmaktan kaynaklı olduğunu açıklamıştı.

Pelikan Bildirisi (@pelikanbildiri) adlı Twitter hesabından atılan tweetler şöyle:

1-İhanet çetesi büyük bir oyuna hazırlanıyor, bakanlıklardaki Hoca’ya yakın bürokratlardan bakanları zora sokacak dokümanlar istendi.

2-Dokümanları bizzat Başbakanlık talep etti. Sinirlioğlu ve Fidan bu dokümanlar üzerinden bakanları tehdit edecekler. İlk hedef Efkan Ala...

3-Bu bakanlardan yaptıkları tüm usulsüzlükleri REİS’in baskısı sonucunda yaptıklarını anlatmaları istenecek ve REİS’i hedef gösterecekler...

4-Hoca Bosna Hersek’e gitmeden önce bazı milletvekilleri ile de görüşme yaptı. Görüşmeler olumsuz geçti, Hoca çok sinirlendi...

‘Sinir krizi geçirdi’

5-Hoca sinir krizi geçirdi. Hatta o sinirle duvara yumruk atıp elini incitti. Bosna Hersek’te eli bandajlıydı...

6-Gül, Arınç ve Hoca bir araya geldiler, 40 dakikalık bir görüşme oldu. Ana gündem Ali Babacan’dı. Babacan’ı aday çıkaracaklar...

7-Hoca, Arınç’a ‘Fethullah Hoca’ya da danışacağım konular var’ dedi. Arınç, görüşmeyi organize edecek...

8-Görüşmede yeni bir parti kurulması da konuşuldu. Kongreden istenilen sonuç alınamaması halinde B planı olarak bu devreye sokulacak.

9-Kurulacak yeni parti için eski AKP yöneticilerine hazır olun çağrısı yapıldı. Hüseyin Çelik özellikle davet edildi.

10-Teşkilatlarda Hoca propagandası yaptırmaya yönelik çalışmalar planlanıyor. Hoca’yı öven açıklamalar yapılacak, herkes dikkatli olsun.

11-Gecenin bu saatinde Cemil Çiçek ile gizli gizli buluşup ne gibi hainlikler planlıyorsunuz?