Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken hakkında 'tedbir kararı' aldırdı

Sunucu Ece Erken'in birlikte fotoğraflarının çıkmasının ardından "İlişkimi herkes biliyor, biz birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" dediği avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, Erken hakkında tedbir kararı aldırdı.

Benan Mahmutoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'kim olduğunu söylememe gerek yok' diyerek araçların aynalarının kırıldığı bir video paylaştı. Mahmutoğlu, "Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir" diye yazdı.

Yaptığı ikinci paylaşımda ise Mahmutoğlu, Ece Erken hakkında aldığı tedbir kararının evraklarını paylaştı.



