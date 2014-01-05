'Ben Papa'yım telefonu neden açmadınız?'

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, yeni yıl kutlaması nedeniyle telefonla aradığı manastırda telefona cevap vermeyen rahibelere sitemde bulundu.

Esma Çakır'ın DHA'da yer alan haberine göre, Papa, 31 Aralık sabahı Endülüs Eyaleti'ne bağlı Kurtuba (Cordoba) kentindeki Lucena kasabasında bulunan Karmelit tarikatı üyesi rahibelerin kaldığı manastırı aradı. Çalan telefona yanıt alamayan Papa telesekretere İspanyolca, "Telefonu cevaplayamayacak kadar önemli ne yapıyorsunuz? Ben Papa Francesco'yum, sizi yeni yıl tebriği için aramıştım. Bakalım sizi daha sonra arayabilir miyim? Tanrı sizi korusun" mesajını bıraktı.

Birkaç saat sonra manastırı tekrar arayan Papa'nın bu sefer burada kalan 5 rahibeyle konuştuğu belirtildi. Papa'nın, ikisi İspanyol, birisi Venezuelalı, diğer ikisi ise kendisi gibi Arjantinli olan rahibelerle yaklaşık 20 dakika konuştuğu bildirildi.

Mart ayında ruhani lider olarak seçildiğinden bu yana, 1 milyar 200 milyon inananı bulunan Katolik Kilisesi'ne yeni bir soluk getiren Papa Francesco, birçok yardıma muhtaç, hastalık ya da şiddet mağduru kişiyi telefonla arayarak, dertlerini dinlemesiyle de biliniyor.



