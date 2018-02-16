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Kültür-Sanat

'Ben Olmayan Heykel Sergisi' Trump Art Gallery'de

İSTANBUL, (DHA)-AYLİN Taslak, Büşra Kölmük, Mert Çıkılmazkaya ve Serap Kurtuluş’un metal, ahşap ve kompozit malzemeler kullanarak ürettiği heykelleri 7 Şubat’tan itibaren Trump Art Gallery’de (TAG) sanatseverlerle buluşacak

16 Şubat 2018 17:36

İSTANBUL, (DHA)-AYLİN Taslak, Büşra Kölmük, Mert Çıkılmazkaya ve Serap Kurtuluş’un metal, ahşap ve kompozit malzemeler kullanarak ürettiği heykelleri 7 Şubat’tan itibaren Trump Art Gallery’de (TAG) sanatseverlerle buluşacak.

Düşünce ve varlığın, ruh ve maddeye olan tezatlığından yola çıkılarak tasarlanan ‘Ben Olmayan Sergisi’,Kenan Bahadır Derre küratörlüğünde 7 Şubat’tan Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor.

Eserlerinde distopik göndermelerde bulunan sanatçılar hayatın zorluklarını, toplumdaki bireylerin tek bir kalıba sokulma çabalarına karşı bir duruş ve dayanıklı olma hallerini sergiliyor.

Sergiye katılan sanatçılar Aylin Taslak, Büşra Kölmük, Mert Çıkılmazkaya ve Serap Kurtuluş’un yer aldığı ve 7 Şubatta açılan  ‘Ben Olmayan’ heykel sergisi 9 Mart 2018 tarihine kadar Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

(FOTOĞRAF)

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