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Yaşam
Deutsche Welle

Ben E. King'den hayata veda

Ben E. King hayranları yasta. "Stand by Me" adlı şarkısıyla tanınan şarkıcının hayata veda ettiği açıklandı.

01 Mayıs 2015 21:33


Amerikalı Soul müzik sanatçısı Ben E. King'in 76 yaşında öldüğü açıklandı. King, dünya çapında "Stand by Me" adlı şarkısıyla tanınmıştı.

Şarkıcı arkadaşı Gary U.S. Bonds, Facebook hesabından Ben E. King'in ölümü nedeniyle "Çok büyük bir acıyla en tatlı, en yumuşak ve en yetenekli kişiliklerden birine veda ediyorum. Onu tanımak büyük bir ayrıcalıktı ve o benim 50 yıllık dostum - Mr Ben E. King" diye yazdı.

North Carolina Eyaleti'nde 1938 yılında dünyaya gelen ve asıl adı "Benjamin Earl Nelson" olan King, 50'li yıllarda Drifters grubunun solisti olarak tanınmıştı. Gruptan ayrıldıktan sonra solo kariyerine başlayan King'i zirveye taşıyan, ilk kez 1961 yılında seslendirdiği "Stand by Me" adlı şarkısı oldu.

Defalarca başka isimler tarafından da seslendirilen şarkı, 1986 yılında aynı adı taşıyan "Stand by Me - Benimle Kal" adlı filmin de müziği olmuştu. Birçok kişi şarkıyı bu filmle birlikte tanıdı.

Bugün hala kült eserlerden biri olan "Stand by Me", ABD'li şirket BMI'in verilerine göre, 20'inci yüzyılda Amerikan radyo ve televizyonlarında en çok çalınan dördüncü şarkı olma özelliğini de taşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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