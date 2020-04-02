Ben Affleck yeni sevgilisi Ana de Armas için eski eşinden destek aldı

Üç çocuğunun annesi Jennifer Garner ile boşandıktan sonra oyuncu Ana de Armas ile ilişki yaşamaya başlayan Ben Affleck, çocuklarını sevgilisiyle tanıştırmak için eski eşinden yardım alıyor.

Affleck, Mayıs 2018'den bu yana Cali Group başkanı John Miller ile ilişkisi olan Kübalı oyuncu Ana de Armas (31) ile yaklaşık iki yıl önce gittiği rehabilitasyon merkezinde tanışmıştı.

Psikolojik gerilim filmi Deep Water'da evli bir çifti canlandıran Ben Affleck (Vic Van Allen) ile Ana de Armas (Melinda Van Allen) film sonrası sevgili olmuştu.

Alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi gören Affleck, oyuncu Jennifer Garner’dan boşandıktan sonra Playboy modeli Shauna Sexton ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı.

Affleck, ocak ayında verdiği bir röportajda, beş yıl sonra kendini nerede gördüğüyle ilgili soruya, "Beş yıl sonra Ben Affleck ayık ve mutlu olacak. Haftada bir gün üç çocuğunu görecek ve üç ya da dört film yapacak" diye yanıt vermişti.

Garner ile 2005 ile 2018 yılları arasında evli kalan Affleck, rehabilitasyon altındayken de boşanma aşamasında olduğu Garner’ın desteğini almıştı.