Ben Affleck ve Matt Damon, bir Nike filmi için yeniden bir araya geliyor

Hollywood yıldızları Matt Damon ve Ben Affleck, spor giyim markası Nike’in hikâyesini konu alan bir filmde beraber yer almaya hazırlanıyor.

The Independent’ta yer alan habere göre, Affleck ve Damon’ın yer alacağı proje, eski Nike yöneticisi Sony Vaccaro ve onun basketbol yıldızı Michael Jordan’ın desteğini kazanma çabalarını konu alacak.

Damon’ın 1980’lerin ortasında Nike’ı yöneten Vacarro'yu canlandıracağı belirtildi. Affleck ise filmi yönetecek, yapımcılığını üstlenecek ve Nike’ın kurucu ortağı Phil Knight’ı canlandıracak.

Film Jordan hakkında olsa da basketbol yıldızının filmde yer almayacağı belirtildi. Film, Vaccaro’nun Jordan’a ulaşma çabalarına odaklanacak.

Gerçek hayatta da dost olan Damon ve Affleck birlikte birçok projede yer almıştı. Çift, 1998 yılında ortak senaryosunu yazdıkları Good Will Hunting ile Oscar kazanmıştı.