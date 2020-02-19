Ben Affleck'ten itiraf: Hayatımın en büyük pişmanlığı bu boşanma

Ünlü aktör Ben Affleck, kendisi gibi oyuncu olan eşi Jennifer Garner’la boşanmasını “Hayatımdaki en büyük pişmanlık” diye niteledi.

Özel hayatına dair The New York Times gazetesine samimi açıklamalarda bulunan ABD’li ünlü oyuncu Ben Affleck, "Elbette bazı hatalar yaptım. Elbette pişman olduğum şeyler yaptım. Ama kendinizi toparlamak, ondan ders almak, daha fazla öğrenmek ve geleceğe bakmayı denemek zorundasınız" dedi.

Batman rolüne alkol engeli

Ben Affleck, bir süre rehabilitasyon görmesine neden olan alkol bağımlılığına da değindi. Batman filminde ünlü kahramana hayat veren Affleck, alkolle mücadelesi ve boşanma süreci nedeniyle bu seriye devam etmeme kararı aldığını da söyledi.

Affleck, şu ifadeleri kullandı; "Uzun bir süre nispeten normal bir seviyede içtim. Evliliğim dağılıyorken gittikçe daha fazla içmeye başladım. Yemekle, içkiyle, seksle, kumarla, alışverişle ya da neyse, daha iyi hissetmeye çabalıyorsunuz ancak bu sonunda hayatınızı daha kötü bir hale getiriyor.



İşte o zaman bu rahatsızlık gitsin diye daha da fazlasını yapıyorsunuz. İşte o zaman gerçek acı başlıyor. Kırmayacağınız bir kısır döngü haline geliyor. En azından benim yaşadığım şey buydu."



Ünlü oyuncu, ‘ölümüne içeceği korkuları’ nedeniyle Batman serisinin yeni filminde rol almadığını ekledi.

2005 ile 2018 yılları arasında evli kalan Affleck ve Garner’ın üç çocuğu bulunuyor. Affleck son olarak, The Way Back filminde alkol bağımlısı olan ve koçluk teklif edilen eski bir basketbol oyuncusunu canlandırdı. Film, 6 Mart’ta vizyona girecek.