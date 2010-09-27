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Bembeyaz bir aşk daha bitti

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk ile Tanem Sivar, ilişkilerini noktaladı...

27 Eylül 2010 03:00

T24 - Ayrıldılar, ayrılıyorlar derken sonunda gerçek oldu. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk ile Tanem Sivar, ilişkilerini noktaladı. Taraflar, “Arkadaşlığımız çok iyi. Ama ilişkiyi yürütemedik” diyor


- Yeni sezona başlamadan önce ‘Beyaz Show’un ekibini değiştirdiğine ilişkin aldığım bilginin doğru olup olmadığını öğrenmek için Beyazıt Öztürk’ü aradım. Aldığım yanıt: “Sistemimize kayıtlı böyle bir telefon numarası bulunmamaktadır” oldu.

- BEYAZ’LA ilgili önceki tecrübelerimden biliyorum ki bunun anlamı şu: Beyaz, cep telefonu numarasını değiştirdiği zaman bilin ki, özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Yani ‘aşk defterini’ kapatıp, başka diyarlara kaçtı. 

- ANCAK son sevgilisi, herkesin “Kesin evlenecekler” dediği Tanem’di... Kısa bir araştırma yapınca anladım ki, yanılmamışım. Meğer Beyazıt Öztürk’le Tanem Sivar’ın  aşkı 20 gün önce bitmiş.

- ASLINDA kaynağım ‘çok sağlam’dı, ama bilginin doğru olup olmadığını sormak ve nedenini öğrenmek için Beyaz’a ulaşmam şarttı. Yeni numarasını buldum ve bir mesaj attım Beyazıt’a. Çok geçmeden aradı Beyaz ve “Duyduğun doğru, evet, ayrıldık” dedi...

- SEBEBİNİ sorunca da şunları söyledi: “Arkadaşken daha keyifliydi ilişkimiz. Her iyi arkadaşlıktan keyifli bir aşk  çıkmıyor demek ki! Tanem’le arkadaşken çok daha iyi anlaşıyorduk. Ancak aynı şeyi ilişkimizde de sürdürmeyi başaramadık. O arkadaşlığın bozulmaması için gönül ilişkimizi bitirmeye karar verdik.”


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