Belma Simavi yaşamını yitirdi

Bir süredir KOAH hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören Hürriyet gazetesinin eski sahibi gazeteci Erol Simavi’nin eşi Belma Simavi hayatını kaybetti. Eski Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Simavi'nin ardından "Gazetenin gizli kahramanıydı. Ödül gecelerinin ev sahibiydi" mesajını paylaştı.

Özkök: Benim ve ailem için yaptıklarınızı hiç unutmayacağım

Hürriyet'in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, Instagram hesabından Belma Simavi'ye şu satırları yazdı:

"BİR HÜRRİYET KAHRAMANINI KAYBETTİK Belma Simavi’yi herkes Hürriyet Gazetesinin eski sahibi Erol Simavi’nin eşi olarak tanırdı. Ama biz Hürriyet çalışanları için o Belma Hanımdı. Gazetenin gizli kahramanıdı. Ödül gecelerinin ev sahibiydi. Çalıştığımız binada yemek yediğimiz restoranlara harika bir İtalyan restoranı estetiği veren, duvarlarımızı birer resim galerisine çeviren, koridorlarımızı Çiçekci dükkanı haline getiren renkli, isyankar, kafa tutan patronumuzdu. Gecelerimizde, davetlerde bizi hiç yalnız bırakmayan arkadaşımızdı. Nur içinde yatın Belma Hanım. Hepimiz size borçluyuz. Benim ve ailem için yaptıklarınızı hiç unutmayacağım."

Belma Simavi kimdir?

Erol Simavi ve Belma Simavi (Başar) 1953 yılında hayatlarını birleştirdi. Evlilikleri o dönem basında "Erol Simavi, iş insanı Kadir Has'ın eşi Rezzan Germirli'nin teyzesinin kızı, yalı komşuları Yağcıgiller'in torunu Emine Belma Başar evlendi" ifadeleriyle yer aldı.

Doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybeden Belma Simavi'nin, son 3 yıldır KOAH hastalığının ileri safhada olduğu biliniyordu.

Erol Simavi, Rahmi Koç, Belma Simavi, Nusret Arsel



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