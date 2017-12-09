Bella Hadid Kudüs protestosuna katıldı

Filistinli bir ailenin çocuğu olan Victoria's Secret modeli Bella Hadid, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına sosyal medyadan tepki gösterip Londra'da düzenlenen protestoya katıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, dünyaca ünlü model Hadid, Londra’da modellik yaptığı bir etkinlikten oteline dönerken Amerikan Büyükelçiliği’nin önündeki protestoyu görünce arabasını durdurup indi; ‘Filistin’e özgürlük’, ‘İsrail işgaline son verin’ ve ‘Trump’ı atın gitsin’ yazılı pankartlar taşıyan eylemcilerin arasına katıldı.

Hadid Instagram hesabından da şu mesajı paylaştı:

“Çok, çok üzücü bir gün. Haberleri izlemek ve Filistin halkının acısını görmek, Filistin’in çok, çok sayıda Filistinli nesli için gözyaşı dökmeme yol açıyor. Babamın, kuzenlerimin ve Filistinli atalarımızı unutmayan ailemin acısını görmek, yazmamı iyice zorlaştırıyor. Kudüs bütün dinlerin evi. Bunun hayata geçmesi için, barış içindeki bir dünyada yaşamamızı zorlaştıran adımları geri almalıyız. Filistin halkına yapılan muamele adil değil, tek taraflı ve buna hoşgörü gösterilmemeli. Filistin’in yanındayım. Kimseye karşı nefret olmamalı… Taraflar olmamalı… Bütün dinler birarada yaşamalı…”