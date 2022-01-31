Bella Hadid: Fiziksel, duygusal ve cinsel sınırların olmadığı ilişkilerim istismar boyutuna dönüyordu

Model Bella Hadid, geçmiş ilişkilerinde “fiziksel, cinsel ve duygusal” sınırlar belirlemediği için çoğu zaman istismar durumunu yaşadığını anlattı.

Victoria’s Secret’ın hazırladığı podcast serisinde konuşan 25 yaşındaki model Bella Hadid, “insanları memnun etme çabası” gibi toksik davranışların ilişkilerinde ve ruh sağlığında kötü etkileri olduğunu söyledi.

Hadid “Sürekli olarak beni istismar eden erkeklere ve kadınlara geri dönüyordum” dedi.

Hadid sözlerine şöyle devam etti: “Cinsel, fiziksel, duygusal anlamda sınırlarım olmamaya başladı, daha sonra bu durum işime yansıdı. İşimde de insanları memnun etmeye odaklanmaya başladım, değerimi başkalarının altında tutuyordum” dedi.

Hadid, iyileşmek için terapi, meditasyon ve sosyal medya detoksundan faydalandığını söyledi.