NTV'nin haberine göre; Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) araştırmacıların hiçbir belirti göstermeyen Covid-19 hastalarının yapay zekâ tarafından yakalanabilecekleri ortaya çıktı. Yakın zamanda IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology'de yayınlanan bir makalede, asemptomatik insanların sağlıklı bireylerden farklı öksürük ses ve biçimlerine sahip olduğu, ancak bunun insan kulağı tarafından ayırt edilemediği ortaya konuldu.