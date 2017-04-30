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Çevre

Belgrad Ormanı’na yasadışı dökülen moloz ve hafriyat temizleniyor

Kaçak döküm yapanlara 50 bin 975 lira para cezası, tüzel kişilere ise 150 bin 975 lira idari para cezası veriliyor

30 Nisan 2017 14:41

Belgrad Ormanı’na yasadışı dökülen moloz ve hafriyat temizleniyor. İstanbul’un ciğerleri sayılan Belgrad Ormanı’na kaçak moloz ve hafriyatlar dökülmesinin gündem olmasından 2 ay sonra  Belgrad’da molozların çoğunun kaldırıldığı, uyarı levhaları konulduğu ve bölgenin kamera sistemiyle izlendiği ortaya çıktı

Hürriyet gazetesinden İdris Emen'in haberine göre, iki aylık sürede İBB’ye bağlı ekipler 2 bin 343 kamyonla Belgrad Ormanı ile İstanbul’un farklı bölgelerine kaçak dökülen 46 bin 860 ton moloz ve hafriyatı kaldırarak moloz döküm alanlarına nakletti. Molozların temizlendiği Belgrad Ormanı’na bir daha moloz dökülmemesi için daha önce kaçak moloz dökülen bölgelere 30 kilometre uzunluğunda demir bariyer çekildi.

24 saat izleniyor

Kaçak döküm yapanların tespit edilmesi için orman içinden geçen Çiftalan yolu üzerine 30 adet kamera konuldu. Ormanın içine üzerinde, "Bu alan 24 saat izlenmektedir. Hafriyat ve inşaat ve yıkıntı atığı dökenler hakkında Çevre Kanunu’nun 20. Maddesine göre yasal işlem uygulanacaktır" yazılı uyarı levhaları asıldı. Bölgeleri temizlemek için günde 4 sefer yaptıklarını söyleyen bir kamyon şoförü, "Yol kenarına, orman içine ve su kaynaklarına dökülen moloz ve hafriyatları alıp döküm sahalarına bırakıyoruz" dedi.

Belediye tarafından belirlenen döküm sahalarının dışına hafriyat ve moloz dökmenin cezası ise ağır. 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre kaçak döküm yapan şahıslara 50 bin 975 lira para cezası, tüzel kişilere ise 150 bin 975 lira idari para cezası veriliyor. 

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