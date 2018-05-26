"Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarırız" diyen Maranki'ye CHP gençlik örgütlerinden suç duyurusu

Prof Dr. Ahmet Maranki’nin AKİT TV yayınında sarf ettiği, "25 Haziran’da istediğimiz sonuca ulaşmamış olursak, Belgrad ormanına gömdüğümüz talim şeylerimizi alıp sokağa çıkarız" sözlerine tepkiler sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çankaya Gençlik Örgütü, Prof. Dr. Maranki hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu sonrasında Ankara Hukuk Fakültesi Öğrencisi Neşe Nasırlıoğlu yaptığı açıklamada, Ahmet Maranki'nin Akit TV’de katıldığı programda, sarf ettiği sözlerin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini söyledi. Nasırlıoğlu, yaptığı açıkalmada, "Hukuk devletine yakışmayan ve seçimleri demokratik olmayan yollarla manipüle etmeye çalışan bu sözlere karşı, Çankaya Gençlik Örgütü olarak gerekli başvuruları yaptık. Suç duyurusunda bulunduk" dedi.

CHP Çankaya Gençlik Başkanı Tanıl: Huzur vaat ediyoruz

Açıklamalardan sonra Çankaya Gençlik Örgütü Başkanı Hikmet Tanıl ise yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

“Ülkemiz bir seçim sürecine girerken bu yapılanlar demokrasimize ihanettir. 1 Kasım ve 16 Nisan’da halkımızı tehdit edenler bugün de aynı şeyleri 24 Haziran için tekrar etmektedir. Onlar iç savaş, çatışma vaat etsinler. Bizler buraya korkumuzdan değil, yapılan ikiyüzlülüğü göstermek için geldik. Neden zorunuza gitti diye soruyorlar. Bizim zorumuza giden yapılan antidemokratik tehditlerdir. 25 Haziran sabahına 81 milyonun cumhurbaşkanı olacak Muharrem İnce’yle huzurlu ve demokratik bir Türkiye vaat ediyoruz."

24 Haziran seçimleri öncesinde Akit TV ekranlarında yayınlanan 'Bilgi Savaşları' isimli programa katılan Prof. Dr. Maranki, seçimleri beklediklerini, eğer başarısız olurlarsa Belgrad Ormanı'na gömdüklerini çıkararak savaşacaklarını söylemişti. Prof. Dr. Maranki'nin bu sözleri stüdyoda soğuk rüzgarlar estirmiş ve sunucu araya girerek 'Yok o kadar da değil de...' ifadesiyle ortamı yatıştırmaya çalışmıştı.