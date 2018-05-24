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Akit TV'den: Umudum 25 Haziran, olmadı Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

24 Mayıs 2018 16:57

Bitkisel tedavi yöntemleri uzmanı Prof. Dr. Ahmet Maranki, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak “Umudumuz 25 Haziran'dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa” dedi. Maranki'nin sözlerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "iç savaş tehdidi" diyerek tepki gösterdi. Akit TV'de yayınlanan "Bilgi Savaşları" adlı programa katılan Maranki, şunları söyledi: “Bizim şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için, Umudum Kaf Dağı'nın arkası 25 Haziran'dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık, ‘Bismillahirrahmanirrahim' diyeceğiz…” Sunucunun, “Yok o kadar da değil de" demesi üzerine Maranki, “Ama adam sana topla saldırıyor. Senin tüfeğinle saldırıyor. Tankınla atıyor kardeşim. Gerektiğinde bu millet ona hazır. Onu söylemek istedim” diye devam etti

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