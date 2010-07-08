Belgeselciler av oluyordu

T24- Maymunlarla beslenen ve bugüne dek sadece 10 kez görüntülenen Güney Amerika kartalının yuvasına kamera koymaya çalışan BBC ekibi saldırıya uğradı. Kartalın saldırısında iki belgeselci hafif şekilde yaralandı
Dünyanın en yırtıcı kuşunun izinde Venezuela ormanlarını dolaşan BBC ekibi zaiyat verdi. Bugüne kadar
yalnızca
10 kez görüntülenebilen Güney Amerika
kartalının (harpia harpyja) yuvasına kamera yerleştirmek için 50 metre tırmanan belgeselciler hayvanın saldırısına uğradı. Maymunları avlayıp yemesiyle ünlü kartal ekibin koruyucu giysilerine rağmen bir belgeselci de böbrek hasarına yol açtı, diğerinin ise boyun zedelenmesi nedeniyle geçici süreyle komaya girmesine neden oldu. Belgeselcilerin hayati tehlikesi bulunmuyor. Filme alınması en zor canlılardan biri olarak tanımlanan Güney Amerika kartalları tropik iklimlerde yaşıyor ve
yuvalarını yerden yaklaşık 50 metre yukarıya kuruyor. Dokuz kilo ağırlığına ulaşabilen bu güçlü kartallarının pençeleri 13 santime kadar uzayabiliyor. Kartalların temel besin kaynaklarını maymunlar ve “tembel” hayvanlar oluşturuyor.