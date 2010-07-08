T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Belgeselciler av oluyordu

Bugüne dek sadece 10 kez görüntülenen Güney Amerika kartalının yuvasına kamera koymaya çalışan BBC ekibi saldırıya uğradı.

08 Temmuz 2010 03:00

T24- Maymunlarla beslenen ve bugüne dek sadece 10 kez görüntülenen Güney Amerika kartalının yuvasına kamera koymaya çalışan BBC ekibi saldırıya uğradı. Kartalın saldırısında iki belgeselci hafif şekilde yaralandı

Dünyanın en yırtıcı kuşunun izinde Venezuela ormanlarını dolaşan BBC ekibi zaiyat verdi. Bugüne kadar yalnızca
10 kez görüntülenebilen Güney Amerika kartalının (harpia harpyja) yuvasına kamera yerleştirmek için 50 metre tırmanan belgeselciler hayvanın saldırısına uğradı. Maymunları avlayıp yemesiyle ünlü kartal ekibin koruyucu giysilerine rağmen bir belgeselci de böbrek hasarına yol açtı, diğerinin ise boyun zedelenmesi nedeniyle geçici süreyle komaya girmesine neden oldu. Belgeselcilerin hayati tehlikesi bulunmuyor. Filme alınması en zor canlılardan biri olarak tanımlanan Güney Amerika kartalları tropik iklimlerde yaşıyor ve yuvalarını yerden yaklaşık 50 metre yukarıya kuruyor. Dokuz kilo ağırlığına ulaşabilen bu güçlü kartallarının pençeleri 13 santime kadar uzayabiliyor. Kartalların temel besin kaynaklarını maymunlar ve “tembel” hayvanlar oluşturuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24