Belgeselci Kemal Öner hayatını kaybetti

Belgesel sinemanın ustalarından yönetmen, yapımcı, görüntü yönetmeni Kemal Öner, 29 Ekim sabahı hayatını kaybetti.

1956 yılında Eskişehir’de doğan Kemal Öner, Anadolu Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’ni bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema Televizyon Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim programları hazırladı, TRT’ye çeşitli haber programları, özel televizyonlara televizyon dizileri yaptı.

1992 yılında arkadaşlarıyla birlikte kurdukları Akademi Prodüksiyon’da onlarca televizyon dizisine, sinema filmine ve belgesele hizmet verdi. 1998 yılında Aral Gölü’ndeki su kaybına dikkat çeken Çölün Mavi Gözü: Aral belgeseliyle ulusal ve uluslararası alanda dikkatleri çekti. 2000 yılında bu filmle Altın Portakal Ödülü’nü kazanan, Mezopotamya’nın Büyük Düşü, Macahel, Yeşeren Çöl Karapınar belgeselleriyle tanınan Öner, Belgesel Sinemacılar Meslek Birliği’nin kurucu ve aktif üyelerinden biriydi.