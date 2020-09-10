Belgesel çekimi sırasında 6. yüzyıla ait insan iskeleti ortaya çıktı

Burdur’un Gölhisar ilçesinde bulunan ve ''Gladyatörler şehri" olarak da bilinen Kibyra Antik Kenti'nde belgesel çekimi sırasında yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında tarihi 6. yüzyıla dayandığı tahmin edilen bir taş mezar bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda mezarın içerisinde 45-50 yaşlarında din görevlisi olduğu düşünülen bir erkeğe ait iskelet çıktı.



Ardıç ve sedir ormanlarıyla kaplı bin 350 metre yüksekliğe kurulmuş, Gölhisar ovasının batı yamacına hakim 2 bin 300 yıllık Kibyra Antik Kenti'ndeki kazılar 2006 yılında başlatılmıştı.

Veba hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile hazırlanan “Geçmiş İzinde“ belgesel programını hazırlayan ve sunan Nuray Karadeniz, “Kibyra Antik Kentinde belgesel çekimimizde kentin Kilise bölümünde yapılan kazı çalışmalarında arkeolog arkadaşlarımız bir taş mezar buldular. Taş mezarda bulunan iskelet buluntularının bir din görevlisine ait olduğunu tahmin ettiler. Bulunan iskelet parçacıklar halindeydi ve bu hale gelmesinde o dönemde yaşan veba hastalığına bağlı olarak meydana geldiği ilk izlenimler olarak tahmin edildi. Yaptığımız araştırmalarla Anadolu'nun yarısında Kral Jüstinyen döneminde ciddi bir veba hastalığı yaşanmış. Veba hastalığından yaşamını yitiren kişi din görevlisi ise kiliselere ve ibadethanelere gömülürmüş” diye konuştu.