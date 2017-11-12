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Yaşam

Belediyenin yaptığı görme engelli bandı 'parkur'a dönüştü!

Mahalle sakinleri yapılan engelli bandına tepki gösterdi

12 Kasım 2017 07:41

Sivas Belediyesi tarafından yaya kaldırımlarına yapılan görme engelli yürüyüş bandı, kaldırım üzerindeki engellere göre şekil alınca ortaya tepki çeken bir görüntü çıktı. Mahalle sakinlerinden Ferhat Yavuz kaldırımlarla ilgili olarak "Burada engelli vatandaşlarımızı hiç düşünmeden çalışmışlar. Burada engellilere bildiğin parkur yapmışlar" dedi.

Ferhatbostan Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde Sivas Belediyesi tarafından kaldırım ve yol çalışmaları kapsamında yaya kaldırımlarına yapılan görme engelli bandının şekli tepkiye neden oldu. Görme engellilerin yürümesini kolaylaştırmak için yapılan bantların önüne çıkan trafo ve direkler nedeniyle sıklıkla yön değiştirerek zikzak şeklinde oluşturulduğu görüldü.

"Engelliler için parkur yapmışlar"

Mahalle sakinlerinden Ferhat Yavuz, "Burada engelli vatandaşlarımızı hiç düşünmeden çalışmışlar. Burada engellilere bildiğin parkur yapmışlar. Daha düşünceli olmalarını öneriyorum. Madem yeniliyorsunuz engellileri de düşünmeniz gerekiyor. Düzeltilmesi gerekir’’ dedi.

Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri kaldırımların taşeron bir firma tarafından yapıldığını belirterek konu hakkında inceleme yapacaklarını söyledi.

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