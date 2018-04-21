Belediyenin aradığı künefe tepsisi bulundu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nce (UNESCO), gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay’ın tanıtımı için yaptırılan heykelin çalınan tepsisi bulundu. Akli dengesi yerinde olmayan M.E.B, tarafından çalınan tepsinin yeniden yerine yerleştirileceği öğrenildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesince "Künefeciler Meydanı" olarak bilinen Ulus Meydanı'na yerleştirilen heykeldeki künefe tepsisinin çalınması üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bölgedeki MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen M.E.B, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zabıtaya teslim edilen 20 bin lira değerinde olduğu belirtilen tepsinin yeniden yerine yerleştirileceği öğrenildi.

Künefeci heykelinin elinde bulunan tepsinin çalınmasının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter'da, “Antakya Köprübaşı'na diktiğimiz Künefeci Heykeli'nin elindeki künefe tepsisini ödünç alan kimselere sesleniyoruz: Verin künefe tepsimizi, alın hakiki bir tepsi künefeyi” paylaşımında bulunmuştu.