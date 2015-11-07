Belediye, 'yalnız demiryolu işçisi'ni tatile gönderiyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde her gün 15 kilometre yürüyen ve geçen makinistlerin ona selam vermediği zaman üzülmesiyle gündeme gelen demiryolu işçisi İbrahim Çivici’nin tatil isteği yerine getiriliyor. Çivici’nin, “Denize veya sahil kenarına bir yere 20 yıldır gitmedim. Ailecek öyle bir yere gitmedik” sözlerinden etkilenen Fatih Belediyesi, düzenlenen imza kampanyası sonrasında Çivici ve ailesini tatile gönderiyor.

Cumhuriyet’in haberine göre belediyeden yapılan açıklamada, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Çivici'nin 20 yıldır TCDD çalışanı olduğu ve her gün yaz kış demeden, 15 kilometrelik yol yürüyüp, rayların güvenliğini sağladığı bildirildi. Çivici'nin yazın kavurucu sıcakta, kışın dondurucu soğukta usanmadan görevini sürdürdüğü ve 20 yıldır ailesiyle tatil yapmadığı belirtilen açıklamada, "En büyük motivasyonu, yanından geçen trenlerin makinistlerinin kendisine selam vermesi ve el sallaması. Çivici, yanından selam vermeden geçip giden bir makinist olduğunda da hüzünleniyor, üzülüyor" denildi.

Açıklamada, Çivici'nin bu hikayesine ilişkin haberin basın yayın organlarında yer alması üzerine sosyal medyada da bir kampanya başlatıldığı anlatılarak, "Çivici'nin tatile gitmesi için açılan kampanyayı 80 bini aşkın kişi imzaladı. İbrahim Çivici'nin 20 yıldır tatil yapamamasından da üzüntü duyan Belediye Başkanı Mustafa Demir'den aileye müjde geldi. İbrahim Çivici ve ailesi, kendi istedikleri bir tatil beldesinde tatil yapabilecek ve tüm masraflar Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından karşılanacak" ifadeleri kullanıldı.