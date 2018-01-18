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Belediye, Tarkan'ın doğduğu evi satışa çıkardı

Evin kullanılmaz halde olduğu ileri sürülürken, restore ettirilip müze haline getirileceği de iddialar arasında

18 Ocak 2018 10:20

Almanya'nın Alzey kasabasında doğan Tarkan'ın 15 yaşına kadar burada yaşadığı evi belediye tarafından satışa çıkarıldı. 

Tarkan 1972’de Almanya Renanya’ya bağlı Alzey kasabasında dünyaya gelmişti.

Flasflas.com'un haberine göre, Tarkan’ın doğup büyüdüğü, çocukluğuna dair yüzlerce hatırasının olduğu evi, Alzey Belediyesi satışa çıkardı. Fiyatı 160 bin euro (720 bin lira). İnternet sitesi www.flasflas.com’un haberine göre; ev kullanılamaz durumda.

Tarihi eser statüsüne girdiği için de yıkmak yasak. Ancak evle ilgili bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Almanya’da yaşayan ve Tarkan hayranı olan bir iş adamı evi alacak. Restore ettirip müze haline getirecek.

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