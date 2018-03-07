Belediye "İzinsiz" dedi, 'Kubbe İstanbul' mühürlendi

3 yıl önce ev ve arabalarını satarak, Kubbe İstanbul'un restorasyonunu yapan Harun Reşit ve Fahri Akdağ, kültürel hizmet vermek için belediyeden ruhsat talep ettiler. Belediye ise “Burası tarihi tescilli yapı” diyerek ruhsat vermedi, Kubbe İstanbul’un kapısına mühür vuruldu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, İstanbul’un en eski tarihi yapılarını içinde barındıran Fatih’teki Kubbe İstanbul, yargı yolunda. Toplam 500 bin liraya mal olan restorasyon işlemini yapının tarihi dokusuna zarar vermeden gerçekleştirdiklerini belirten Harun Reşit Göktaş, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenen ‘Kubbe İstanbul’ için ortağı Fahri Akdağ ile birlikte belediyenin bu kararının ardından mahkemeye gideceklerini söyledi. Restorasyonunu yaptıkları binayı kültür ve sanat faaliyetlerinin yürütüldüğü bir merkez haline getiren ortaklar mal sahibine ise ayda 3 bin 250 lira kira ödediklerini belirtti.

Üzeri betonlarla kaplı yapıyı elleriyle kazıyıp Kubbe İstanbul adlı kültür sanat merkezini kurduğunu söyleyen Göktaş, merkezin kısa sürede yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldiğini belirtti. Tarihi yapının uzun yıllar sahipsiz ve atıl vaziyette kaldığını ifade eden Göktaş, restorasyon çalışması sonucu alandan binlerce ton moloz çıkardıklarını söyledi. Tarihin üzerine kat kat sıva yapıldığını belirten Göktaş, "Burada çok ciddi bir tarih var ve bu gizlenmiş. Büyüğü, küçüğü tüm ülkem bu tarihi duysun görsün istiyorum. İstanbul o kadar büyüdü ki neresi olduğu unutuldu. Burada bin 500 yıllık bir yapı var ve üzerine kat kat sıvalar atılmış. Bunları eğer biz kaldırmasaydık kimse görmeyecekti. İlk etapta maskeyle girebildiğimiz yerden tonlarca moloz çıkartarak bir kültür sanat merkezi oluşturduk" dedi.

"Devletimizi karşımıza almayız"

Kubbe İstanbul’u yasal bir şekilde işletmek istediklerini ve bunun için bir ruhsat başvurusunda bulunduklarını ifade eden Göktaş, "Biz bir şeyleri açığa çıkarttık ve inanıyorum ki bu daha da açığa çıkacak. Bizim başvurularımız var. Burası illaki birilerinin gözüne çarpacak. Biz yasal bir iş yapmak istiyoruz. Kaçak olsun istemiyoruz. Vergi levhamız, çeşitli sertifikalarımız var. Biz asla devletimizi karşımıza almayız aksine devletimizin destekçisiyiz. Zaten inanıyorum ki burası çok yakın zamanda sahip çıkılan bir yer olacaktır" diye konuştu.

Kubbe İstanbul’un mühürlenmesi bazı çevre sakinlerini de üzdü. Onlardan biri olan ve 68 yıldır bu bölgede yaşadığını belirten 68 yaşındaki Abdullah Sırma, ara sıra kubbeye kuşlara yem atmaya çıktığını söyledi. Kubbe İstanbul'un yeni halini çok beğendiğini anlatan Sırma, "Burada gördüğünüz gibi bir süre önce yeni bir yer açıldı, Kubbe İstanbul diye bir yer. Bilim insanları burada İstanbul'un tahrip edilen değerlerini, ecdat yadigarı eserleri tahrip eden insanları belediyeye müracaat edip bunları tekrar ihya etmek istediler. Bu kişilerin açtığı yeri belediye gelip mühürledi. Benim gördüğüm burada binlerce kaçak, korsan yer olduğu halde hiçbirini inceleyip bakmadılar. Direkt gelip buradaki bu müesseseyi susturmaya çalışan bir zihniyeti ben asla kabul edemedim" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri ise Çakmakçılar Yokuşu Sağır Han'ın çatısında bulunan kültür ve sanat merkezi olarak faaliyeteç geçen "Kubbe İstanbul"un eski eser tescilli yapı olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Belediyemize gelen şikayetler üzerine yapılan tespit sonucu, eski eser tescilli yapıda mevcut sıvaların sökülerek geniş kapsamlı izinsiz tadilatlar yapıldığı görülerek, İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na 07/12/2017 tarihli yazı ile iş yeri ile alakalı şikayet ve tespitlere dair hususlar belediyemiz tarafından iletilmiş ve yasal işlemlere esas olmak üzere görüş talep edilmiştir."

"Bunun yanı sıra, ilgilisinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu aşamasında tescilli eski eser yapıda izinsiz ve projesiz uygulamalar yaptığı anlaşıldığından ruhsat talebi uygun görülmemiş olup şikayete konu iş yeri ruhsatsız faaliyeti nedeniyle mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir.”