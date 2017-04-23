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Belediye işçisi boğazı kesilmiş halde bulundu!

Polis, cinayetle ilgili çalışma başlattı

23 Nisan 2017 20:23

Adıyaman'ın Besni İlçesi'nde, belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki Mustafa Kirazkırmızı, tarlada boğazı kesilerek öldürüldü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, dün akşam Kızılpınar mevkisinde meydana geldi. Besni Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde taşeron işçi olarak çalışan Mustafa Kirazkırmızı, iddiaya göre dün sabah saatlerinde Kızılpınar bölgesindeki bağevine gitti.

Ailesi, uzun süre telefonla arayıp ulaşamadığı Kirazkırmızı'yı, akşam saatlerinde gittikleri bağevi yakınındaki tarlada kanlar içerisinde buldu. Boğazı kesilip öldürüldüğü belirlenen Kirazkırmızı'nın cesedi, güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, 3 çocuk babası Kirazkırmızı'nın öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Mustafa Kirazkırmızı'nın ağabeyi Durmuş Kirazkırmızı'nın da 1990 yılında başına taş vurularak öldürüldüğü belirtildi.

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