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Politika

Belediye Başkanı ve 5 Meclis üyesi, MHP'den istifa etti

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE merkeze bağlı Dündarlı beldesinde 2014 yılında seçilen MHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Çıkan ve 5 Belediye Meclis üyesi, partilerinden istifa etti

28 Ağustos 2018 20:47

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE merkeze bağlı Dündarlı beldesinde 2014 yılında seçilen MHP\'li Belediye Başkanı Hüseyin Çıkan ve 5 Belediye Meclis üyesi, partilerinden istifa etti.
İl Seçim Kurulu\'na bugün istifa dilekçesini veren Başkan Hüseyin Çıkan ve Belediye Meclis üyeleri Dede Aktürk, Nuh Kamar, Ali Ilgın, Ziya Bacel ve Hüsamettin Göktaş bundan sonra görevlerine bağımsız devam edeceklerini açıkladı. 4\'ü CHP\'li, 9 Meclis üyesi bulunan
Dündarlı Belediyesi\'nin Başkanı Hüseyin Çıkan, \"Gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Hareket Partisi\'nden istifa ediyorum, görevime bağımsız olarak devam etmeyi düşünüyorum. MHP\'den istifa kararımı destekleyen Belediye Meclis üyeleri Dede Aktürk, Nuh Kamar, Ali Ilgın, Ziya Bacel ve Hüsamettin Göktaş\'a vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum\" dedi.

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