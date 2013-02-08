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Politika

Belediye başkanı hakkındaki mezhepsel ayrımcılık iddiaları Meclis gündeminde

Tunceli’nin Çemişkezek İlçesi’nde, belediye başkanı ile muhtarlar arasındaki sorunu Meclis gündemine taşıyan CHP’li Aygün, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Güler’e, 8 maddelik soru yönlendirdi

08 Şubat 2013 19:59

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Çemişgezek İlçesi’nin AKP’li Belediye Başkanı hakkında  mezhepsel ayrımcılık iddialarını  Meclis gündemine taşıdı. Muhtarların, belediye başkanına ilişkin dilekçelerinin ev ve işleri basılarak engellendiğine dikkat çeken Aygün, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e, “Mezhepsel ayrımcılık yaptığı yönünde hakkında şikayet dilekçesi yazılan bir belediye başkanını görevden almayı düşünüyor musunuz” diye sordu.

Tunceli’nin Çemişkezek İlçesi’nde,  belediye başkanı ile  muhtarlar arasındaki sorunu  Meclis gündemine taşıyan CHP’li Aygün,  konuyla ilgili  İçişleri Bakanı Muammer  Güler’e, 8 maddelik soru yönlendirdi. Aygün’ün önergesindeki gerekçe ve sorular şöyle.

 

Muhtarların evi ve işyerleri basıldı

 

18-19 Ocak 2013 tarihlerinde Tunceli’ye bağlı Çemişgezek ilçesinde köy muhtarları, AKP’li Belediye Başkanı hakkında şikâyet dilekçesi vermek isteyince ilçede muhtarlara ait evler ve dükkânlar basılmış, dilekçelere ise el konulmuştur. “Mezhepsel ayrımcılığı körükleme suçlamasının” da yer aldığı şikâyet dilekçeleri ilgili makamlara ulaşamazken belediye başkanı muhtarlardan “şikâyetçi” olmuştur. Muhtarlar hakkında hakaret ve iftira suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştır.

 ‘Muhtarların  imzalarının  zorla  çektirilmesi  için kimler baskı yaptı?

-Muhtarların Anayasal Haklarından biri olan dilekçe verme hakları neden engellenmiştir?

-Muhtarların şikâyetçi olduğu konular nelerdir?

-Çemişgezek Belediyesi hakkında ortaya atılan iddialar ile ilgili soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

-Muhtarların zorla imzalarının geri çektirilmesi yönünde kimler baskı yapmıştır? Görevleri nelerdir? Baskı yapanlara bir yaptırımınız olacak mı?

 ‘Mezhepsel ayrımcılık  iddiası yapılan  belediye bakanı görevden alınacak mı?

-Mezhepsel ayrımcılık yaptığı yönünde hakkında şikayet dilekçesi yazılan bir belediye başkanını görevden almayı düşünüyor musunuz?

-Kaç muhtar dilekçe yazmıştır? Kaç tanesi imzasını geri çekmiştir?

 

‘Devlete yazılan  dilekçeler ‘suç delili’ mi sayılıyor’?

 

-Devletin makamlarına yazılmış dilekçelerin ‘suç delili’ sayıldığı iddiası doğru mudur? Doğru ise Türkiye’nin herhangi bir şehrinde herhangi bir vatandaşında ilgili makamlara yazdığı şikayet dilekçeleri de ‘suç delili’ sayılacak mıdır?

-İlçede bulunan muhtarların tamamına yakınının şikayet dilekçesi yazması haklarında ‘hakaret ve iftira’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmasına neden olmuştur. Şikayetçi olmalarından dolayı haklarında soruşturma açılması doğru mudur?

 

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