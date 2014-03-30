Belediye başkan adayı oy kullanamadı

Viranşehir’in eski belediye başkanı olan Emrullah Cin, 2009 yılında düzenlenen KCK operasyonu kapsamında tutuklandı. Diyarbakır Cezaevi’nde 4,5 yıl tutuklu kalan Cin, geçen 3 şubat günü yapılan duruşmada tahliye edildi. Tahliye edilişinin ardından Viranşehir’e dönen Emrullah Cin, BDP tarafından yine belediye başkan adayı olarak gösterildi.

Seçmen kaydı yapılmadı

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Şubat ayı ortasında aday gösterilen Emrullah Cin, ikamet adresini güncelledi ve seçimlerde oy kullanmak için ilçe Seçim Kurulu’na başvurdu. Ancak, seçmen bilgilerinin 10- 23 Ocak tarihleri arasında askıya çıkarıldığı ve bu tarihler arasında güncelleme yapıldığı belirtilerek, süre içerisinde cezaevinde olduğu için başvuramayan Cin’in oy kullanamayacağına karar verildi. Bugün belediye başkan adayı olmasına rağmen oy kullanamadığı için sandık başına gidemeyen Cin, "Karara saygı duyuyoruz" yorumunu yaptı. Öte yandan oy kullanmak için kuyrukların oluştuğu Viranşehir’de, güvenlik güçleri okullarda yoğun önlem aldı.