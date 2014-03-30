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Dünya
Deutsche Welle

Seçimlerde kan döküldü

Şanlıurfa’da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti. Hatay’da ise benzer şekilde 2 kişi can verdi.

30 Mart 2014 16:36


Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Yuvacalı köyünde iki aile arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan çatışmada yaralanan 5 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerden Ethem Çelik'in muhtar adayı olduğu belirtiliyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde de oy verme işlemi sırasında muhtar adayları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve silahların kullanılması sonucunda 2 kişi ölürken 9 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ın Doğanşehir ilçesinde ise oy kullanmak için sırada bekleyen 63 yaşındaki bir kişinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HilvanEthemKırıkhanGölbaşıDoğanşehirWelle Türkçe AA DPA

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