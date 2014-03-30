Seçimlerde kan döküldü



Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Yuvacalı köyünde iki aile arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan çatışmada yaralanan 5 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerden Ethem Çelik'in muhtar adayı olduğu belirtiliyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde de oy verme işlemi sırasında muhtar adayları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve silahların kullanılması sonucunda 2 kişi ölürken 9 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ın Doğanşehir ilçesinde ise oy kullanmak için sırada bekleyen 63 yaşındaki bir kişinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.