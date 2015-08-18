T24 LogoT24 Logo
Magazin

Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan’a boşanma davası mı açtı?

Belçim Bilgin, bir röportajında 'Meğer aşkın ömrü 2,5 yılmış ama biçim değiştire değiştire ömrü uzuyormuş' demişti

18 Ağustos 2015 12:24

Oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile oyuncu eşi Belçim Bilgin’in boşanacağı yönündeki iddialar tekrar gündeme geldi. Bilgin’in Meryem Uzerli’nin doğum gününde arkadaşlarına “Boşanıyoruz” dediği iddia edildi.

Hürriyet gazetesinin Makaron adlı siteyi kaynak göstererek verdiği habere göre; 9 yıllık evlilikleri boyunca sık sık ortaya atılan boşanma söylentilerini her seferinde yalanlayan Belçim Bilgin’in geçtiğimiz hafta katıldığı Meryem Uzerli’nin doğum günü partisinde arkadaşlarına “Boşanma kararı aldım” dediği öne sürüldü. Bilgin’in boşanma davası açmak için hazırlıklara başladığı iddia edildi.

Yılmaz Erdoğan’la 10 Ağustos 2006’da nikah masasına oturan Belçim Bilgin bir röportajında “Bana aşkın ömrünün 2.5 yıl olduğunu söylediklerinde çok bozuluyordum. Meğer öyleymiş ama biçim değiştire değiştire ömrü uzuyormuş” demişti.

ETİKETLER

belçim bilginyılmaz erdoğanevlilikboşanmamükreminoyuncukelebeğin rüyasıçalsın sazlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24