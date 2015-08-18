Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan’a boşanma davası mı açtı?

Oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile oyuncu eşi Belçim Bilgin’in boşanacağı yönündeki iddialar tekrar gündeme geldi. Bilgin’in Meryem Uzerli’nin doğum gününde arkadaşlarına “Boşanıyoruz” dediği iddia edildi.

Hürriyet gazetesinin Makaron adlı siteyi kaynak göstererek verdiği habere göre; 9 yıllık evlilikleri boyunca sık sık ortaya atılan boşanma söylentilerini her seferinde yalanlayan Belçim Bilgin’in geçtiğimiz hafta katıldığı Meryem Uzerli’nin doğum günü partisinde arkadaşlarına “Boşanma kararı aldım” dediği öne sürüldü. Bilgin’in boşanma davası açmak için hazırlıklara başladığı iddia edildi.

Yılmaz Erdoğan’la 10 Ağustos 2006’da nikah masasına oturan Belçim Bilgin bir röportajında “Bana aşkın ömrünün 2.5 yıl olduğunu söylediklerinde çok bozuluyordum. Meğer öyleymiş ama biçim değiştire değiştire ömrü uzuyormuş” demişti.