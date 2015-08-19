'Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan karşılıklı boşanma kararı aldı'

Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan çiftiyle ilgili sık sık ortaya atılan ‘boşanma’ iddialarının gerçek olduğu, çiftin 9 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldığı öne sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre, önümüzdeki günlerde mahkemeye başvuracak ikili anlaşmalı olarak boşanacak.

2006 yılında nikah masasına oturan Belçim Bilgin-Yılmaz Erdoğan çiftinin evliliklerinde sorun olduğu ilk kez 16 Mayıs 2014'te magazin basınına yansımıştı.

Çiftin aralarının açılma nedeni olarak da Yılmaz Erdoğan'ın eşi için 'Evliliğimizde usta çırak ilişkisi var, çekişme yok' açıklamasının olduğu iddia edilmişti.