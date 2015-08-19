T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan karşılıklı boşanma kararı aldı'

Çift, önümüzdeki günlerde mahkemeye başvuracak

19 Ağustos 2015 15:12

Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan çiftiyle ilgili sık sık ortaya atılan ‘boşanma’ iddialarının gerçek olduğu, çiftin 9 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldığı öne sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre, önümüzdeki günlerde mahkemeye başvuracak ikili anlaşmalı olarak boşanacak. 

2006 yılında nikah masasına oturan Belçim Bilgin-Yılmaz Erdoğan çiftinin evliliklerinde sorun olduğu ilk kez 16 Mayıs 2014'te magazin basınına yansımıştı.

Çiftin aralarının açılma nedeni olarak da Yılmaz Erdoğan'ın eşi için 'Evliliğimizde usta çırak ilişkisi var, çekişme yok' açıklamasının olduğu iddia edilmişti.

ETİKETLER

belçim bilginyılmaz erdoğanboşanmaanlaşmalımahkeme

İlgili Haberler

Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan’a boşanma davası mı açtı?

Belçim Bilgin, bir röportajında 'Meğer aşkın ömrü 2,5 yılmış ama biçim değiştire değiştire ömrü uzuyormuş' demişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24