Belçim Bilgin rolü Anya Chlatro'ya kaptırdı

Netflix'in 'The Witcher' dizisindeki 'Cadı Yennefer' rolü için seçmelere katılan Belçim Bilgim, rolü Anya Chlatro'ya kaptırdı.

Belçim Bilgin’in, Netflix’in 'The Witcher' dizisi için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Akşam gazetesinin haberinin iddiasına göre, CD Projekt Red‘in oyunu 'The Witcher’ı diziye uyarlayacak olan Netflix, ‘Cadılar Cadısı Yennefer' rolü için adaylara prova için yazılmış bölümleri gönderdi. Ardından evlerinde yapacakları deneme çekimlerini kendilerine göndermelerini istedi.

Rolü Anya Chalotra kaptı

Reddit’e yüklenen bir video sayesinde oyuncu seçmelerine katıldığı ortaya çıkan Belçim Bilgin, 'Yennefer' rolü için uygun bulunmadı.

Belçim Bilgin, rolünü Anya Chalotra’ya kaptırdı.