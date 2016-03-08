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Kültür-Sanat

Belçim Bilgin, Kürt kadını rolüyle Hollywood’da

Michael Soussan’ın kitabından uyarlanan filmin yönetmenliğini Danimarkalı sinemacı Per Fly yapacak

08 Mart 2016 13:56

Gergedan Mevsimi, Let the Music Play gibi önemli yapımlarla dünyaya açılan Belçim Bilgin, yeni projesinde Kürt kadını rolüyle Hollywood kapılarını zorlayacak. Ünlü oyuncu, Backstabbing for Beginners’ta Ben Kingsley, Jacqueline Bisset ve Theo James’le başrolü paylaşacak.

Belçim Bilgin’in başrolü üstlendiği “Backstabbing for Beginners”ın çekimlerine Fas’ta başlandı. Politik gerilim türündeki filmde Bilgin, “The Divergent” serisiyle tanınan Theo James, Oscar ödüllü aktör Ben Kingsley ve dünyaca ünlü oyuncu Jacqeuline Bisset ile birlikte kamera karşısına geçiyor.

Michael Soussan’ın aynı adlı anı kitabından beyazperdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda ise Danimarkalı sinemacı Per Fly var.

 

"James’in kalbini çalan güzel"

 

James “Backstabbing for Beginners”da, Birleşmiş Milletler’in Petrol Karşılığı Gıda Program Koordinatörlüğü’ne atanan Michael adlı idealist bir genci canlandırıyor.

Savaş sonrası görev gereği kendini Irak’ta bulan Michael, Ben Kingsley’nin oynadığı Pasha’ya güvenebileceğini düşünüyor ama işler planladığı gibi gitmiyor. İşte o günlerde yolu Belçim Bilgin’in canlandırdığı Kürt kızıyla kesişiyor. Ve gerilimli bir ortamda sürpriz bir aşk hikâyesi doğuyor. Çekimlerine Fas’ta başlanan filmde Theo James, Belçim’in sevgilisini oynuyor.

 

 

 

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