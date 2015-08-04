Belçim Bilgin, Amin Maalouf’un prensesi oluyor

Lübnan asıllı Fransız yazar Amin Maalouf’un çok satan kitabı “Doğu’nun Limanları”, sinemaya uyarlanıyor. Yönetmenliğini Afgan yönetmen Atiq Rahimi’nin, başlıca rollerini ise İranlı oyuncu Golshifteh Farahani ile Fransız aktörler Louis Garrel ve Pierre Niney’in üstlendiği filmde Belçim Bilgin de rol alacak.

İsyan’ın büyükannesi



Bilgin, BKM’nin ortak yapımcılığında çekilecek filmde Osmanlı padişahlarından birinin kızı olan İffet Kitapdar’ı canlandıracak. İffet’in torunu İsyan’ın Osmanlı İmparatorluğu, Beyrut ve Fransa arasında geçen yaşamını konu alan filmin çekimlerine önümüzdeki ocak ayında başlanacak.



Fransa ve Ortadoğu’nun da bütçesine destek verdiği filmin senaryosu ise Ron Senkowski’nin imzasını taşıyacak. Belçim Bilgin, geçtiğimiz yıl yönetmenliğini ABD’li sinema yıldızı John Malkovich’in üstlendiği “A Postcard from İstanbul” filminde rol almış, ardından Nesli Çölgeçen imzalı “Çalsın Sazlar” filminde başrol oynamıştı.