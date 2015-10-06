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Kültür-Sanat

Belçikalı yönetmen Chantal Akerman hayatını kaybetti

Yönetmen 25 yaşında çektiği Jeanne Dielman 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles’ adlı filmde, seks işçiliği yapan annesini anlattı

06 Ekim 2015 19:34

Belçikalı yönetmen Chantal Akerman, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Yönetmenin uzun yıllar birlikte çalıştığı arkadaşı Nicola Mazzanti, ölüm sebebinin henüz belirlenemediğini bildirdi.

Ünlü yönetmen Akerman, feminist sinema tarihinde bir başyapıt olarak anılan ‘Jeanne Dielman 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles’ adlı, 3 saatlik filmin yönetmeni olarak tanınıyordu. Yönetmenin 25 yaşındayken çektiği bu film, dul bir ev kadınını ve hayatını idame ettirebilmek için seks işçiliği yapan annesinin yaşamını konu alıyor.

1970'li yıllardan itibaren deneysel ve feminist temalı filmleriyle adını duyuran ünlü yönetmen, ilk kısa filmi, bir mutfağı mercek altına aldığı 1968 yapımı ‘Saute ma ville’ ile sürekli şaşkınlığa uğratan ve beklentileri alt üst eden bir sinema yaklaşımını benimsedi.

Akerman'ın  ilk uzun metrajlı filmi ‘Je tu il elle' adlı filmde, temel görsel varlık ve anlatıcı olarak kendisini oynatır.

Polonyalı Yahudi bir anne ve babadan Brüksel'de doğan Akerman, ailesinin büyük kısmını Auschwitz Toplama Kampı'ndan kaybetti.

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