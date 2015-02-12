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Dünya

Belçikalı öğretmenden Yahudi öğrenciye: Senin gibileri trenle ölüm kampına göndermeli

Belçika’da bir ortaöğretim eğitmeni Yahudi bir öğrenciye “Senin gibileri trenle ölüm kampına göndermeli” dedi

12 Şubat 2015 12:23

Belçika’da bir ortaöğretim eğitmeni Yahudi bir öğrenciye “Senin gibileri trenle ölüm kampına göndermeli” şeklinde konuşunca, kendini okulun disiplin kurulunun önünde buldu.

Söz konusu diyalog,  Bürüksel’deki  Emile Jacqmain Okulu’nda 16 yaşındaki  bir kız öğrenci ile matematik öğretmeni arasında yaşandı.

Şalom gazetesinin yayımladığı Belçika’nın La Derniere Heure dergisinde yayınlanan habere göre, Yahudi kız öğrenci öğretmenin bu sözleri üzerine kendisini uyararak Holokost’un alay konusu edilmemesi gerektiğini belirtti.

Daha evvel de aynı öğretmenin Polonya asıllı soyadı taşıyan çocuklara  Alman aksanı ile “Polonya’ya geri gidin” dediği iddia edildi.

Öğretmen daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür dilemesine rağmen, çocuğun ailesi olayı okulun yönetim kuruluna taşıdı.

Okulun antisemit olaya anında müdahalesi ile ilgili Belçika Antisemitizm İle Mücadele Derneği (LBCA) Başkanı Jel Rubinfeld basına yaptığı açıklamada, okulun öğretmeni disiplin kuruluna sevk etmesini destekledi ve öğretmenin yanlış anlaşılacak sözler sarf etmediğini, açıkça antisemitizm sergilediğine inandığını belirtti.

Rubinfeld şöyle konuştu: “Bu olay Belçika’da son yıllarda hayatımızın antisemitizm sayesinde ne kadar zorlaştığına çok iyi bir örnektir.”

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