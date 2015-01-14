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Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı: Erdoğan, Yahudi düşmanlığını körüklemektedir

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Avrupa'nın 'bu kişi' diye söz ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha fazla sessiz kalamayacağını söyledi

14 Ocak 2015 20:20

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yahudi düşmanlığını körüklediğini dile getirdi.

İspanyol basınında yer alan haberde, Lieberman, Avrupa ve Asya büyükelçileri ile yaptığı toplantıda, Erdoğan'ı 'Yahudilere karşı nefret tohumları yaymak'la suçlayarak Avrupa'nın bu kişiye karşı daha fazla sessiz kalamayacağını söyledi.

İsrail diplomasinin başı "Avrupa bu komşu katile karşı kuzuların sessizliğini oynuyor, bu durum Yahudi düşmanlığını körüklemektedir, şayet harekete geçilmez ise 30'lu yılların gerçeğine tekrar dönebiliriz" sözlerini ettiği yazıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman ayrıca Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ı da terörist bir diplomat olarak tanımlayarak bu şahsın Filistin devletinin kurulmasından çok kendi geleceğini düşündüğünü iddia etti.

 

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