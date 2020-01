Davutoğlu: Pensilvanya, Rum, Yahudi ve Ermeni lobilerine oynuyor

Partisinin grup toplantısında, "Anayasa askıda, bu süreç hızlanırsa halkın direnme hakkı ortaya çıkar" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve New York Times'ta bir makalesi yayımlanan Fethullah Gülen'i eleştiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu konuşuyor, aynı saatlerde ABD'de bir makale yayımlanıyor. Kılıçdaroğlu direnin derken aynı saatlerde Pensilvanya'daki zatın makalesi yayımlanıyor" dedi.

Davutoplu, "Zulüm yapılırken susan bu zat o makalesinde diyor ki 'Türkiye'de herkes zulüm altında. Herkes özgürlüklerini kullanabiliyor mu?' Kullanıyor. Bu zat ne yapmak istiyor ABD'deki Rum, Yahudi, Ermeni lobilerine oynuyor hepiniz baskı altındasınız direnin o ne diyorsa Kılıçdaroğlu da onu diyor" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Sakarya il kongresinde konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Sakarya ile akmaya geldik şimdi size soruyorum bizimle birlikte tarihte akmaya var mısınız? Her zorluğa karşı yürümeye var mısınız? Üstadın o aziz hatırasına sesleniyorum arık bu dava hor değil. Elhamdülillah diyoruz bu davanın sahipleri var diyoruz. Bu dava aziz bir kadronun elinde. Ne zaman Sakarya kenarına gitsek Tunayı, Nili Dicle’yi görürüz. Nasıl Sakarya baş eğmedi ise biz de baş eğmedik.

O şanlı akıncı 2001'de kurucu genel başkanımız ile yurduna döndü. Artık bu yurt sahipsiz değil bu yurdun hâkimi bu millettir. Artık ne yurdumuz garip ne de bu yurdun evlatları garip. Vatana bayrağa sadık AK Parti kadroları var. Ne zaman gariptik biliyor musunuz? 10 yıllar boyunca garipti. Kocaeli-Sakarya depreminden önce bu ülke 28 Şubat depremi yaşandı. Bu ülkenin kadınları hor görülen ve Meclis'ten dışarı gönderilmek için tempo tutan o odaklara gereken dersi verdiler. Biz bu ülkeyi inşa etmeye geldik. İmam hatipleri bitirenleri ikinci sınıf öğrenci muamelesi gördüğü başörtülülerin dışlandığı bir ülkeden hiç kimsenin dışlanmadığı bir ülkeye gelindi. Bizim iktidarımızda bu ayrımcılıklara son verildi. Biz o siyasi depremleri aşa aşa geldik biz o siyasi depremle hesaplaşa hesaplaşa bu günlere deldik. Siz bir daha bu ülkenin evlatlarına parya muamelesi yapılmasına izin verecek misiniz? Bir daha bu ülkenin vatandaşlarının hor görülmesine izin verecek misiniz? Kim ne yaparsa yapsın bir daha bu ülkenin evlatları parya muamelesi görmeyecek.

Kendi savunma sanayisini inşa eden IMF'den borç alan değil borç veren bir ülke inşa ettik. Yüz üstü çok süründün ayağa kalk Sakarya. Bu ülkeyi küresel bir güç olarak ayağa kaldırmaya hazır mısınız? 2023'de yeni bir cihan devletine yürümeye hazır mısınız? Bu sefer Sakarya'dan yedide yedi istiyoruz. Gece gündüz çalışmaya var mısınız?

Sakarya depremi yaşandığında ülkenin başbakanı Sakarya'ya gelememişti. Biz o zaman Sakarya'ya geldiğimizde nasıl bir manzara ile karşı karşıya geldiğimizi hatırlıyorum. O zor günlerde millet seferber oldu. Devlet öyle aciz duruma düşürülmüştü ki başbakan Sakarya'ya ulaşamıyordu. Van'da da deprem oldu Bakanlar Kurulu'nun neredeyse tamamı Van'a gitti. İşte Sakarya depreminden Van depremine değişen durum bu.

Bu ihanet çeteleri yeni oyunlar kurmaya başladı bunlar mertçe satranç oynamadılar bunlarla hileler tuzaklar kurdular. Biz satranç oynamasını da biliriz.

Birçok alanda atılım yaptık onlar ne yaptı 6-7 Ekim'le provakasyon yaptılar tıpkı Gezi gibi biz bu tahriklere izin verir miyiz? Biz bu konuda iç güvenlik reformu hazırladık reformun esası şudur her vatandaş özgürlüklerini sınırsız şekilde kullanır başkalarının özgürlüğünü kısıtlayamaz. Avrupa ve dünyanın her yerinde evrensel niteliklere uygun düzenlemeler yapacağız. Gösteri esnasında yüzünü örten ve elinde molotofla gösteri alanına gelene izin verilmeyecek. Biz böyle dedik ya bakın nasıl bir koalisyon başlıyor. Üçüzler birden karşı çık şimdi dördüzler diyorum bunlara Pensilvanya'da katıldı. Bu oyuna dikkatinizi çekmek istiyorum bir seferberlik ilan etmek istiyorum bakınız Kılıçdaroğlu salı günü dedi ki ben o gençlerle birlikte yürüyeceğim dedi barışçıl CHP seçmenine sesleniyorum kanunlar çerçevesinde her yer serbesttir ama biri eline molotofkokteyl alırsa ona karşı tedbir almak devletin görevidir. CHP seçmeni Kılıçdaroğlu'na sorması lazım neden molotof kullananları destekliyorsun. Kılıçdaroğlu konuşuyor aynı saatlerde ABD'de bir makale yayımlanıyor Kılıçdaroğlu direnin derken aynı saatlerde Pensilvanya'daki zatın makalesi yayımlanıyor zulüm yapılırken susan bu zat o makalesinde diyor ki Türkiye'de herkes zulüm altında. Herkes özgürlüklerini kullanabiliyor mu? Kullanıyor. Bu zat ne yapmak istiyor ABD'deki Rum, Yahudi, Ermeni lobilerine oynuyor hepiniz baskı altındasınız direnin o ne diyorsa Kılıçdaroğlu da onu diyor.