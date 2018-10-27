Belçikalı güzeller kuş gözlemi yaptı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - BELÇİKA güzelinin belirlendiği Miss Belgium yarışması için kampa giren 20 finalist, Antalya\'da kamp yapıyor. Kampa katılan güzeller endemik bitkilerin de bulunduğu, 30\'un üzerinde kuş ve kelebek türüne ev sahipliği yapan ve kampın gerçekleştirildiği otelde teleskop ve dürbünlerle doğa gözlemi yaptı.

Belçika güzelinin belirlendiği Miss Belgium yarışmasının finalisti 20 güzel, Antalya\'da kamp yapıyor. Bir hafta kamp yapacak güzeller, Kundu oteller bölgesinde konakladıkları Barut Lara Otel\'de doğa gözlemi etkenliğine katıldı.

Miss Belgium finalistleri, Kundu bölgesindeki ekosistemle ilgili araştırma yapan biyolog Hüseyin Çağlar İnce tarafından bilgilendirildi. Güzeller, endemik onlarca ağaç ve bitki türüne, 30\'un üzerinde kuş ve kelebek türüne ev sahipliği yapan otelin bahçesinde teleskop ve dürbünlerle doğa gözlemi yaparak ağaçların antik hikayelerini dinledi. İnce, Belçikalı güzellerin doğanın bir mucizesi olan Anadolu\'yu, bu muhteşem bahçedeki canlılar üzerinden tanıma fırsatı yakaladıklarını söyledi. Doğa gözlemine katılan güzeller ise Türkiye\'nin benzersiz bir doğası olduğunu söyledi.

Hüseyin Çağlar İnce\'nin hazırladığı \'Doğadabuan\' ve \'Barut Lara\'nın Doğası\' kitapları katılımcılara hediye edildi.

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