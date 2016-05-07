Belçikalı bira firması: Abonelerimiz istedikleri yerde istedikleri zaman musluktan bira içebilecek

Belçikalı bir bira firması fabrikalarının bulunduğu 3 kilometrelik alanın etrafına boru hattı döşeyerek abonelerine musluktan istedikleri zaman bira içebileceklerini duyurdu.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Belçika’nın Brugge kentinde De Halve Maan isimli bira üreticisi, evlere bira servis eden bir altyapı sistemi oluşturuyor. Yeni sistem sayesinde, bölge halkı evlerine ulaşan musluklarla istedikleri zaman bira içebilecek. 4 yıl önce başlayan altyapı çalışmasının bitmesine yalnızca iki hafta kaldı. Saatte 20 km’ye varan hızla 1.500 galon bira taşıyacak olan borular, Brugge’deki imalathaneden şehrin 3 km dışına kadar çıkabilme özelliğine sahip.

Firmanın sahibi Xavier Vanneste’nın şehirdeki bir altyapı çalışmasını görünce aklına gelen fikrin hayata geçmesi ise 4.5 milyon euroya (15 milyon TL) mal oldu. Bira altyapı hizmetine erken kayıt olmak isteyen bölge halkı ise toplamda 300 bin euroluk (1 milyon TL) bir katkı payı ödedi. Benzer bir sistem yılın bazı ayları Danimarka’nın Randers ve Almanya’nın Münih kentlerinde de kullanılıyor.