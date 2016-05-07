T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Belçikalı bira firması: Abonelerimiz istedikleri yerde istedikleri zaman musluktan bira içebilecek

De Halve Maan isimli bira üreticisi evlere bira servis eden bir altyapı sistemi oluşturuyor

07 Mayıs 2016 15:03

Belçikalı bir bira firması fabrikalarının bulunduğu 3 kilometrelik alanın etrafına boru hattı döşeyerek abonelerine musluktan istedikleri zaman bira içebileceklerini duyurdu.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Belçika’nın Brugge kentinde De Halve Maan isimli bira üreticisi, evlere bira servis eden bir altyapı sistemi oluşturuyor. Yeni sistem sayesinde, bölge halkı evlerine ulaşan musluklarla istedikleri zaman bira içebilecek. 4 yıl önce başlayan altyapı çalışmasının bitmesine yalnızca iki hafta kaldı. Saatte 20 km’ye varan hızla 1.500 galon bira taşıyacak olan borular, Brugge’deki imalathaneden şehrin 3 km dışına kadar çıkabilme özelliğine sahip.

Firmanın sahibi Xavier Vanneste’nın şehirdeki bir altyapı çalışmasını görünce aklına gelen fikrin hayata geçmesi ise 4.5 milyon euroya (15 milyon TL) mal oldu. Bira altyapı hizmetine erken kayıt olmak isteyen bölge halkı ise toplamda 300 bin euroluk (1 milyon TL) bir katkı payı ödedi. Benzer bir sistem yılın bazı ayları Danimarka’nın Randers ve Almanya’nın Münih kentlerinde de kullanılıyor.

ETİKETLER

biramusluktan birabelçika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24