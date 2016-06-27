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Spor

Belçika'dan Macaristan'a 4'lük tarife

2016 Avrupa Şampiyonası son 16 maçında, Macaristan'ı 4-0 mağlup eden Belçika, çeyrek finale yükseldi

27 Haziran 2016 02:47

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası (EURO 2016) ikinci tur maçında Belçika ile Macaristan karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Belçika, 10. dakida Toby Alderweireld'ın golüyle 1-0 öne geçti. 

İlk yarı bu skorla geçilirken, Belçika 78. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle skoru 2-0'a taşıdı. 

İkinci golün hemen ardından 80. dakikada Belçika'nın yıldızı Eden Hazard skoru 3-0 yaptı.

Karşılarşılaşmanın 90. dakikasında oyuna sonradan giren Yannick Ferreira-Carrasco'nun golüyle maç 4-0 sona erdi..

Belçika bu sonuçla çeyrek finale çıkarken, rakibi Kuzey İrlanda'yı eleyen Galler oldu.

 

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