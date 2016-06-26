Almanya güle oynaya çeyrek finalde

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası (EURO 2016) ikinci tur maçında Almanya ile Slovakya karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Almanya, 8. dakikada golü buldu. Soldan Kroos'un kulladığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Boateng ceza sahası dışından gelişine vurdu, defansa da çarpan meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-0

Ataklarına devam eden Almanya, 13. dakikada Skrtel'in, Gomez'i itmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Mesut Özil, rakip kalenin sağ tarafına etkili bir vuruş yapsa da kaleci Kozacik iyi uzanarak meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

Oyunda üstünlüğünü sürdüren Almanlar, ilk yarı bitmeden farkı ikiye çıkardı. Maçın 43. dakikasında topla birlikte soldan içeri kat eden Draxler'in altıpasa çıkardığı topa Gomez dokunarak, Slovakya ağlarına gönderdi: 2-0

İlk yarıda başka gol olmadı ve Almanya devre arasına 2-0 üstün girdi.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Almanya, 63. dakikada skoru 3-0 yaptı. Duran top organizasyonunda içeri yapılan ortada Hummels kafayla indirdi, Draxler kale alanından sert bir voleyle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0

Sonraki dakikaları rölantiye alan Almanya, maçtan 3-0 galip ayrılarak, çeyrek finale adını yazdırdı. Slovakya ise turnuvaya veda etti.

Almanya, çeyrek finalde İtalya-İspanya maçının galibiyle 2 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00'de Fransa'nın Bordeaux şehrinin aynı isimli stadında karşı karşıya gelecek.

Boateng ilk kez gol attı

Öte yandan, Almanya Milli Takımı forması giyen Gana asıllı Jerome Boateng 63. milli maçında ilk golünü attı. Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Mario Gomez ise bu maçta fileleri havalandırarak, Jürgen Klinsmann'ın (5 gol) Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde en fazla gol atan Alman futbolcu rekoruna ortak oldu.