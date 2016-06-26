Fransa'yı çeyrek finale Griezmann taşıdı

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) ev sahibi Fransa ile İrlanda karşı karşıya geldi.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) son 16 turu karşılaşmasında ev sahibi Fransa, İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Maçın henüz 2. dakikasında Pogba'nın, Long'a ceza sahası içinde yaptığı faulde karşılaşmanın hakemi Nicola Rizzoli penaltı noktasını gösterdi. Meşin yuvarlağın başına geçen Brady, topla kaleciyi farklı köşelere göndererek İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 öne geçirdi.

Yediği golden sonra baskısını artıran Fransa, ilk yarıda gol atmayı başaramadı ve devre arasına 1-0 geride girdi.

İkinci yarıda da topa sahip olan ev sahibi ekip, 58. dakikada skoru eşitledi. Sagna'nın sağ kanattan yaptığı ortada Griezmann topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-1

Fransa 61. dakikada öne geçti. Giroud'un kafayla ceza sahasına indirdiği topla buluşan Griezmann, İrlanda Cumhuriyeti kalecisi Randolph'un solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Geriye düşen İrlanda Cumhuriyeti, risk aldığı dönemde kalesinde gördüğü ani atakta, son adam olarak Griezmann'ı düşüren Duffy'nin kırmızı kart görmesiyle 66. dakikada 10 kişi kaldı.

Maçta başka gol olmayınca Fransa, İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. İrlanda Cumhuriyeti ise turnuvaya veda etti.

Ev sahibi Fransa, çeyrek finalde İngiltere-İzlanda maçının galibiyle 3 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de Saint-Denis kentinde karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, İrlanda Cumhuriyeti adına 2. dakikada gol atan Robbie Brady, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin en erken 2. golünü kaydetti. Şampiyona tarihinin en erken golünü 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Rusya takımından Dmitri Kirichenko maçın 67. saniyesinde Yunanistan'a karşı atmıştı.