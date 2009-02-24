Belçika'da kariyer yapan seks bombası

Hadise Atina'yı salladı

Eurovision'da "Düm Tek Tek" şarkısıyla ile bu yıl Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise, Atina'dan derin iz bırakarak geçti."Düm Tek Tek"in tanıtımı için geçen hafta Atina'ya gelen ve Yunanistan'ı temsil edecek şarkınınbelirlendiği yarışmada sahne alan Hadise'ye, Hürriyet'te yer alan habere göre; haftalık Proto Thema gazetesi pazar ekinde 4 sayfa ayırdı. "Hadise Eurovision'a Türk çıkarması" başlıklı yazıda "Türkiye'nin gizli silahı Belçika'da kariyer yapan bir seks bombası. 12 puanı memnuniyetle Hadise'ye veriyoruz" ifadesi kullanıldı. Haberde, "İslamcı Erdoğan hükümetinin kontrolündeki devlet televizyonu TRT'nin Eurovision için tamamen Batılı standartlardaki Hadise'yi seçmesi şaşırtıcı" dendi. Yazıda Hadise'nin klibinde cinseliğin ön plana çıktığı da vurgulandı.