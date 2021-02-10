Belçika ve İsviçre’den Kahtalı ressama davet

Salvador Dali'den Ahmed Arif'e Lacassa De Papel oyuncularından Kemal Sunal'a Aram Tigran'dan Şivan Perwer'e farklı toplumlardan tanınmış karakterlerin portrelerini çizmesiyle dikkat çeken Adıyamanlı ressam Xelef Diljan, Belçika ve İsviçre Kültür Bakanlığı tarafından kendi ülkelerinde sergi açması için davet edildi.

K24'te yer alan habere göre üç boyutlu çizimlerin yanı sıra yağlı boya ve kara kalem çalışmaları da yapan Diljan, haberi aldığında çok heyecanlandığını söyleyerek, "İlki Temmuz ayında Belçika’da açılacak olan sergimde 26 farklı çalışmam olacak. Ardından İsviçre’de bir sergim olacak. Her iki sergide yer alacak çalışmaların çoğunluğu Kürt coğrafyasından Kürt toplumunu yansıtacak eserler olacak.” dedi.

Şu ana kadar Türkiye, Dubai ve Irak Kürdistan Bölgesi’nde birçok sergi açan Diljan, daha önceki yıllarda Türkiye’de 15 binden fazla kişinin katıldığı iki farklı resim yarışmasında da iki farklı eseriyle birinci olmuştu.