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Dünya

Belçika mahkemesi Tenten'i ırkçılıktan akladı

Belçika mahkemesi kararında, 1946 basımı "Tenten Kongo'da" kitabında ırkçı nefretin teşvik edilmesi amacının güdülmediğine hükmetti.

14 Şubat 2012 18:30

 

T24 - Belçika mahkemesi, çizgi roman kahramanı Tenten'in bir sayısında ırkçılık yasalarının ihlal edildiği gerekçesiyle Kongolu bir öğrencinin kitabın yasaklanması için açtığı davayı reddetti.
 
El Arabiya'nın haberine göre mahkemenin kararında, 1946 basımı "Tenten Kongo'da" kitabında ırkçı nefretin teşvik edilmesi amacının güdülmediğine hükmedildi.
 
Kongolu bir üniversite öğrencisi, dört yıllık mücadelenin ardından Belçikalı çizer Georges Remi'nin ünlü çizgi kahramanı Tenten'in Kongo'daki maceralarını içeren kitapta ırkçı söylemler olduğu gerekçesiyle geçen yıl dava açmıştı.
 
Mahkeme, Tenten Kongo'da kitabının yayımlandığı dönemde sömürgeci fikirlerin yaygın olduğunu bildirerek, kitaplarını Herge adıyla yayımlayan çizerin ırkçılığı kışkırtmak niyeti olduğuna dair kanıt bulunmadığına hükmetti.
 
Kongolu öğrenci Mbutu Mondondo'nun avukatı, kararı temyize götüreceğini söyledi.
 
 
 

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